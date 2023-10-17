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17 октября 2023, 11:51 Читати українською

Водительское удостоверение теперь можно заказать с доставкой за границу

Украинские водители теперь могут онлайн заказать обмен водительского удостоверения с доставкой за пределы страны. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Украинские водители теперь могут онлайн заказать обмен водительского удостоверения с доставкой за пределы страны.

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Что известно

«Этот сервис станет доступным для лиц, проживающих в Польше. Ведь именно там находится больше всего граждан Украины, которые по определенным причинам не могут пока вернуться на Родину», — говорится в сообщении.

В министерстве объяснили, что заказать документ с доставкой Укрпочты за границу можно в электронном кабинете водителя.

«Этот сервис станет полезен тем лицам, которые хотят обменять свое удостоверение полученное впервые на 2 года, потеряли или повредили, или изменили персональные данные.

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Новая услуга удобна в использовании и заказывается в несколько кликов. Для этого необходимо авторизироваться в электронном кабинете водителя, выбрать причину обмена водительского удостоверения, выбрать международную доставку и произвести оплату. После обработки заявки сервисным центром МВД готовый документ направляется на выбранное отделение", — добавили в МВД.

Срок международной доставки — около 15 дней. Ориентировочная стоимость водительского удостоверения — 311 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу составят 960 грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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