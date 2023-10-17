Apple больше не лидер на китайском рынке смартфонов, а Country Garden в шаге от дефолта: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Американские индексы выросли в понедельник

S&P 500 прибавил 1,1%, высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 1,2%, а индекс Dow Jones вырос на 0,9%.

Инвесторы с оптимизмом встретили начало сезона корпоративных отчетностей в США, поскольку первые компании, которые сообщили о своих финансовых результатах, преимущественно отчитались лучше ожиданий Уолл-стрит.

В понедельник The Charles Schwab — одна из крупнейших брокерских компаний в США — сообщила о прибыли, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков. На этом фоне акции компании выросли вчера примерно на 4,7%.

Между тем на этой неделе 53 компании из индекса S&P 500 планируют опубликовать квартальные финансовые отчеты.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут вслед за Уолл-стрит

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня примерно на 0,6%, японский Nikkei прибавил 0,9%, южнокорейский Kospi увеличился на 1%, сингапурский STI подорожал на 0,2%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 0,3% и 0,7% соответственно.

Инвесторы в регионе также сосредоточились на публикации корпоративных доходов в США.

Кроме этого, участники рынка надеются, что продолжающиеся дипломатические усилия смогут помочь предотвратить перерастание войны между Израилем и палестинской военной группировкой ХАМАС в более масштабный конфликт.

Apple уступила лидерство в Китае компании Huawei

Согласно отчету Jefferies, продажи смартфонов компании Huawei впервые превысили объем продаж iPhone в Китае.

Эксперты отмечают, что спрос на новую линейку iPhone 15 от Apple в Китае оказался слабее, чем на iPhone 14. В результате чего продажи яблочных смартфонов показали двузначное снижение в Китае год к году.

С другой стороны, в стране отмечается высокий потребительский спрос на новую линейку смартфонов Huawei Mate 60.

По мнению экспертов, Apple была свергнута с позиции лидера рынка смартфонов в Китае на фоне политической напряженности между Пекином и Вашингтоном, а также из-за растущей конкуренции на китайском рынке смартфонов.

Между тем в понедельник аналитики из Morgan Stanley понизили целевую цену для акций Apple с $215 до $210, ожидая возможных проблем с поставками новых iPhone в текущем квартале.

Китайская Country Garden приближается к дефолту

Сегодня у одного из крупнейших китайских застройщиков последний день для выплаты купона на сумму около $15 млн.

Невыплата этого купона приведет к перекрестному дефолту по другим облигациям Country Garden, замечает Bloomberg.

В настоящий момент компания является одним из самых крупных должников в мире. Общие обязательства Country Garden оцениваются примерно в $187 млрд.

По мнению экспертов, усугубляющиеся финансовые проблемы крупнейших китайских застройщиков являются признаком того, что Пекин прилагает недостаточно усилий для предотвращения кризиса в секторе недвижимости страны.