За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 289 430 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 16 октября: 800 российских оккупантов, 14 танков и 11 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 289 430 (+800) человек,
- танков — 4979 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 9405 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 6936 (+26) ед,
- РСЗО — 814 (+0) ед,
- средства ПВО — 547 (+0) ед,
- самолетов — 318 (+0) ед,
- вертолетов — 317 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5291 (+11),
- крылатые ракеты — 1533 (+2),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9293 (+22) ед,
- специальная техника — 982 (+1).
Источник: Минфин
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