Kokusai Electric, принадлежащая KKR, провела крупнейшее IPO в Японии за последние 5 лет. Об этом пишет телеграм-канал Hugs.fund.
Крупнейшее IPO в Японии за последние 5 лет: Kokusai Electric привлекла $724 млн
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Что известно
Компания установила цену за верхним пределом заявленного диапазона и оценила себя в $2,8 млрд. Среди клиентов Kokusai: Samsung, TSMC (TSM) и Micron (MU).
Напомним
Как писал ранее «Минфин», в Японии в первом полугодии 2022 года зафиксировали самый резкий с 2009 года спад количества IPO.
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Источник: Минфин
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