С начала года по программе «Власна справа» уже выделили 1,2 миллиарда гривен

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Победители

«По результатам семнадцатой волны подачи заявлений на микрогранты победителями признаны 307 украинцев. Они получат 72,6 млн грн на старт или расширение своего бизнеса. С начала этого года мы уже имеем почти 5000 победителей программы, которым будут предоставлены микрогранты на 1,2 млрд грн», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Она добавила, что за эти средства предприниматели откроют новые компании, будут развивать уже действующие и создадут 11 тысяч новых рабочих мест.

В целом со времени запуска программы «Власна справа» в июле прошлого года государство уже инвестировало через гранты в развитие малого бизнеса 1,7 млрд грн.

Посреди получателей микрогрантов семнадцатой волны 53% женщин и 47% мужчин. 80% из них имеют высшее образование.

Где больше всего получателей

Больше грантополучателей из Львовской (43 человека), Ровенской (39), Ивано-Франковской (26), Киевской (21), Житомирской (21 человек) областей. Большинство грантополучателей планируют потратить средства микрогранты на приобретение оборудования для ведения бизнеса.

Наиболее популярными сферами, в которых будут работать победители семнадцатой волны: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 94 человека, перерабатывающая промышленность — 46 человек, временное размещение и организация питания — 45 человек и здравоохранение и предоставление социальной помощи — 30 человек.