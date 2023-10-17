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17 октября 2023, 9:36 Читати українською

Вашингтон продолжит поддерживать Украину, несмотря на события на Ближнем Востоке — спецпредставитель США

Вашингтон продолжит поддержку Киева, а США будут противостоять тем, кто бросает вызов их принципам и ценностям. Об этом заявила Спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер на брифинге, проходившем на территории музея-завода Coca-Cola в поселке Большая Дымерка (Киевская область), пишет «Интерфакс-Украина».

Вашингтон продолжит поддержку Киева, а США будут противостоять тем, кто бросает вызов их принципам и ценностям.
Фото: vesti.ua

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Поддержка Украины

Прицкер спросили, обеспокоена ли она тем, что события на Ближнем Востоке сейчас могут отвлечь внимание и ослабить решимость доноров помочь Украине восстановиться экономически. «Краткий ответ: нет, меня это не беспокоит», — ответила она.

Спецпредставитель подчеркнула, что США непреклонны в своей поддержке Украины. «В наших национальных интересах поддерживать Украину. И я знаю и разговаривала со многими людьми в Конгрессе, что Украину поддерживают обе партии, широкая поддержка среди американского народа и есть непоколебимая поддержка Украины со стороны президента Байдена», — сказала она.

Напомним

15 сентября бывшая министр торговли США Пенни Прицкер была назначена на должность специального представителя по экономическому восстановлению Украины. 16 октября она прибыла с визитом в Украину.

Источник: Минфин
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