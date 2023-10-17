Новая почта запустит доставку между европейскими странами

В 2024 году Новая почта планирует протестировать услугу доставки между странами Европейского Союза. Об этом совладелец компании Владимир Поперешнюк рассказал в интервью Forbes .

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Что известно

По его словам, полноценно услуга доставки между странами ЕС от Новой почты может заработать в 2025 году.

Он добавил, что компания уже начала предлагать услугу доставки между странами на некоторых рынках, где открылись отделения Новой почты.

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Поперешнюк уточнил, что для доставки между странами Европы Новая почта использует два самолета АН-26 флота собственной авиакомпании Supernova Airlines. Компания также возьмет в лизинг дальнемагистральный самолет, который позволит доставлять отправки в Европу и США.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», группа компаний «Новая почта» планирует до конца года выйти на рынок еще шести стран Европейского Союза, открыв там первые свои отделения.

Nova Post уже открыла 62 отделения в Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии и Молдове.