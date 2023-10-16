К закрытию межбанка курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 16 октября: Курс доллара на межбанке подскочил на 10 копеек
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Открытие 16 октября
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Закрытие 16 октября
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Изменения
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36,36/36,37
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36,45/36,47
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9 /10
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38,28/38,28
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38,38/38,39
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10/11
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,12 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,55 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,13−38,20, евро — 40,33−40,50 грн.
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Источник: Минфин
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