Курс валют на вечер 16 октября: Курс доллара на межбанке подскочил на 10 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 16 октября Закрытие 16 октября Изменения доллар 36,36/36,37 36,45/36,47 9 /10 евро 38,28/38,28 38,38/38,39 10/11

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,12 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,55 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,13−38,20, евро — 40,33−40,50 грн.

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