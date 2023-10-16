Платформа для обмена видео TikTok борется в судах, после того, как регуляторы в Европе наложили на нее штраф в размере €345 млн за нарушение законов о конфиденциальности по обработке персональных данных детей в Европейском Союзе, пишет Bloomberg .
TikTok обжалует штраф в размере 345 млн евро в ЕС
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Что известно
Подразделение ByteDance Ltd. заявил, что подал апелляцию в Генеральный суд Европейского Союза на штраф, а также обжалует на местном уровне приказ ведущего регулятора в Ирландии об устранении «обманных или манипулятивных» практик, которые могут подорвать конфиденциальность.
Штраф TikTok наложен после тщательного изучения практики защиты детей в компании с более чем 1 млрд пользователей по всему миру.
Источник: Минфин
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