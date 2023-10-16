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16 октября 2023, 17:44 Читати українською

Запасы газа в подземных хранилищах Европы достигли исторического максимума

Подземные газовые хранилища Европы заполнены на 97,9% по состоянию на 14 октября, и это рекордное значение за всю историю соответствующей статистики. Об этом сообщает профильное издание ExPro со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

Подземные газовые хранилища Европы заполнены на 97,9% по состоянию на 14 октября, и это рекордное значение за всю историю соответствующей статистики.

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Сколько газа в хранилищах

В настоящее время в европейских ПХГ хранится более 105,1 млрд кубометров газа, тогда как максимальные мощности хранилищ — около 107,4 млрд куб.

В течение сентября в хранилища было закачано всего 3,2 млрд кубометров газа, что на 62% меньше, чем в прошлом году за этот период. Такое снижение темпов закачки газа произошло из-за длительных технических обслуживаний в Норвегии, из-за которых значительные объемы газа для экспорта в Европу были недоступны.

Уже в октябре поставки газа из Норвегии возобновились и за первые 14 дней в хранилища было закачано более 2,1 млрд кубометров.

В 2022 году сезон закачки продлился до 14 ноября, а хранилища тогда были заполнены на 95,6% и в них хранилось 100,9 млрд кубометров газа.

Несмотря на рекордно высокие запасы газа в Европе, а также достаточные свободные мощности для закачки в украинские ПХГ, иностранные компании в октябре сократили объемы закачки газа в Украину, уточняют в издании. Это, прежде всего, связано с высокими ценами на газ в Европе.

Источник: Минфин
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