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16 октября 2023, 17:10 Читати українською

В Минэнерго говорят, что плана применения графиков отключения света нет

В Министерстве энергетики заявляют, что ограничений электроснабжения пока не предусматривается ни в одной из областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Министерстве энергетики заявляют, что ограничений электроснабжения пока не предусматривается ни в одной из областей Украины.
Фото: biz.censor.net

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Что известно

«В последние дни в преддверии отопительного сезона в социальных сетях массово распространяется информация о якобы применении в Украине графиков отключений электроэнергии. По этому поводу Министерство энергетики сообщает: Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Ограничений электроснабжения пока не предусматривается в ни одной из областей страны», — подчеркнули в Минэнерго.

Читайте: Укрэнерго: Из-за боевых действий и непогоды без света остается 500 населенных пунктов

Как отмечается, они возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов и, как следствие, повреждений энергетического оборудования. А также технологические нарушения и в случае неблагоприятных погодных условий.

Минэнерго также призвало граждан быть бдительными и пользоваться только официальной и достоверной информацией.

Источник: Минфин
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