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16 октября 2023, 16:44 Читати українською

Нацбанк: Банки приостановили снижение ставок по депозитам

Средняя ставка новых оформленных в сентябре гривневых депозитов для домохозяйств осталась на уровне около 12,25% годовых после первого за 14 месяцев понижения в августе на 0,5 процентного пункта. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

Средняя ставка новых оформленных в сентябре гривневых депозитов для домохозяйств осталась на уровне около 12,25% годовых после первого за 14 месяцев понижения в августе на 0,5 процентного пункта.
Фото: depositphotos

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Как изменились ставки

В то же время ставки по депозитам для корпоративного сектора второй месяц подряд снизились на 0,9 п.п. — до 12,5%,

Доходность валютных депозитов для физлиц в сентябре также осталась неизменной — около 1,15% годовых, в то время как по депозитам юридических лиц она уменьшилась в среднем на 0,15 п.п. — до 0,58% годовых.

Ставки по межбанковским кредитам в сентябре упали на 1 п.п. — до 17,2% годовых, в том числе овернайт — на 0,3 п.п., до 16,4% годовых.

Статистика Нацбанка также свидетельствует, что разрыв между вкладами юрлиц и физлиц в сентябре продолжил сокращаться. Так, вклады юридических лиц уменьшились за месяц на 12,1 млрд грн или на 1,1% — до 1 трлн 116,3 млрд грн. В то же время вклады физических лиц в сентябре выросли на 22,9 млрд грн или на 2,4% — до 999,4 млрд грн.

Население увеличило депозиты как в гривне — на 2,5%, до 663,7 млрд грн, так и в валюте — на 2%, в эквивалент 335,7 млрд грн. Депозиты юридических лиц в сентябре в валюте сократились на 5,4% — до 340,2 млрд грн, в то время как в гривне увеличились на 0,8% — до 776,1 млрд грн.

Суммарный кредитный портфель украинских банков в сентябре увеличился на 4,9 млрд. и достиг 975 млрд. грн.

Рост обеспечили гривневые кредиты корпоративному сектору, которые увеличились на 1,9% — до 509,6 млрд грн, в то время как валютные снизились на 1,4% — до эквивалента 230,8 млрд грн.

Потребительские кредиты в сентябре снизились как в национальной валюте — на 0,3%, до 202,4 млрд грн, так и в валюте — на 0,4%, до эквивалента 12,5 млрд грн.

Источник: Минфин
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