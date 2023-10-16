В Украине спрос на наличные деньги снизился. Самая популярная банкнота — 500 грн

727,9 млрд грн — сумма наличных, которая обращалась в Украине по состоянию на 1 октября 2023 года. В частности, более 2,7 млрд. банкнот на общую сумму 721,3 млрд. грн., а также 14,4 млрд. монет на сумму 6,4 млрд. грн. Это на 11,8 млрд грн или на 1,6% больше, чем на 1 января 2023 года (716,1 млрд грн).

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Наблюдаем, что за девять месяцев 2023 года спрос на наличные деньги несколько снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время динамика наличных денег отражает традиционные сезонные тренды и, несмотря на номинальный рост ее объемов, сохраняется медленная, но устойчивая тенденция к уменьшению доли наличных денег в структуре денежной массы.

Сколько приходится на одного жителя Украины

На одного жителя Украины приходилось: 65 банкнот и 175 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2023 — 71 и 169 шт. соответственно).

Больше всего в обращении находятся банкноты номиналом 500 гривен (27,9% от общего количества банкнот в обращении), монет номиналом 10 копеек (28,2% от общего количества монет в обращении).

Меньше всего в наличном обращении находится банкнот номиналами 50 гривен (4,5% от общего количества банкнот в обращении) и 10 гривен (3,3%), что постепенно заменяется соответствующими монетами; среди оборотных монет — номиналом 10 гривен (около 1,3% от общего количества монет в обращении).