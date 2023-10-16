Правительство США — один из крупнейших владельцев биткоина в мире. Цифровые активы, хранящиеся на кошельках американских министерств и ведомств, оцениваются более чем в $5 млрд. Об этом пишет Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal.
Правительство США имеет на подконтрольных кошельках $5 млрд в биткоинах — СМИ
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что известно
Около 200 000 биткоинов были конфискованы у киберпреступников или изъяты из черного рынка. Эти активы хранятся на аппаратных кошельках, контролируемых Минюстом США и другими ведомствами.
Некоторые правительственные кошельки публичны, и криптосообщество пристально следит за ними, опасаясь негативного влияния от разовой продажи большого количества монет на глобальный крипторинок, общая капитализация которого оценивается более чем в $1 трлн.
Процесс конвертации биткоина в фиатную валюту достаточно бюрократичен и занимает много времени, отмечают опрошенные эксперты.
Правительство может получить право собственности на изъятые активы только после решения суда о конфискации. Уже после этого он передает их Службе маршалов США — ведомству, отвечающему за ликвидацию конфискованных активов.
Одобрение продаж проходит несколько инстанций перед тем, как монеты могут быть реализованы на бирже.
Комментарии