Финкомитет Рады переголосовал норму о проверках PEP

Правку № 101 (вызвавшую обеспокоенность наших партнеров) об отложении вступления в силу закона с момента вступления в ЕС — отклонили", — написал он.

Как отметил председатель комитета Даниил Гетманцев, «законопроект о пепах поддержан в редакции, согласованной с партнерами, недоразумение исправлено».

Что известно о законопроекте о PEP

Верховная рада 21 сентября одобрила в первом чтении изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Законопроектом № 9269 -д, в частности, предлагается создать реестр политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs) и вернуть для них пожизненный финансовый мониторинг (вместо трех лет).

Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября 2023 года. Также это условие открытия переговоров о членстве с ЕС.

В то же время, Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 13 октября рекомендовал до второго чтения отложить вступление закона. Эту норму решили переголосовать.

Politically Exposed Persons (PEPs) является термином, используемым в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. PEPs — это лица, занимающие высокие государственные должности или международные должности, а также их близкие родственники.