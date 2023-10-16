МВФ рассчитывает на выполнение Украиной договоренности о финмониторинге PEP

Международный валютный фонд считает, что предложенная профильным комитетом редакция законопроекта о пожизненном финмониторинге противоречит предварительным договоренностям. Об этом сказал постоянный представитель Фонда Ваграм Степанян в комментарии Интерфакс-Украина .

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Важный маяк

Принятие этого закона является важным структурным маяком программы сотрудничества с МВФ.

На прошлой неделе комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал законопроект № 9269-д с поправкой, согласно которой возврат бессрочного статуса публичного деятеля состоится только после того, как Украина станет членом Евросоюза.

По его словам, режим борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма должен отвечать международным стандартам.

«Поскольку срок выполнения этого структурного маяка на конец сентября не соблюден, специалисты МВФ очень рассчитывают, что реформа будет принята и реализована на практике без промедления», — сказал Степанян.

Напомним Политически значимыми лицами в Украине считаются люди, которые занимают или занимали важные государственные должности (президенты, премьеры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т. д. ), члены их семей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры).

В ноябре 2022 года Верховная Рада приняла закон, отменяющий пожизненный финансовый мониторинг для чиновников и политиков. Сейчас они будут подвергаться такому мониторингу только в течение трех лет после ухода с должности.

Одним из маяков МВФ по новой кредитной программе стало внесение изменений в закон о предотвращении легализации доходов и финансировании терроризма «о введении усиленных мер надлежащей проверки политически значимых лиц» по стандартам FATF. Эти стандарты предусматривают пожизненный финмониторинг чиновников.