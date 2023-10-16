ЕЦБ может сохранить пиковые ставки до второй половины 2024 года

Европейский центральный банк не будет снижать процентные ставки до сентября 2024 года, пишет Bloomberg со ссылкой на новый опрос экономистов.

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Ожидания по инфляции

Ожидается, что инфляция будет составлять в среднем 2,1% в 2025 году, что близко к целевому показателю.

Результаты опроса перекликаются с комментариями представителей ЕЦБ, выступавших в кулуарах ежегодного собрания Международного валютного фонда в последние дни.

Член управляющего совета Мартинш Казакс заявил, что текущие экономические прогнозы несовместимы с сокращением в первой половине 2024 года, а «во второй половине года, посмотрим».

Глава центрального банка Словении Бостьян Васле заявил, что рост доходности облигаций является признаком того, что инвесторы также признают, что потребуется «более длительный период более высоких процентных ставок», чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%.

Аналитики, участвовавшие в опросе Bloomberg по-прежнему прогнозируют замедление роста цен до 2,7% в следующем году и 2,1% в 2025 году.

Однако ожидается, что экономический рост будет ниже, чем раньше. Опрос показал, что на следующий год рост увеличится лишь до 0,7% после 0,5% в 2023 году.

Напомним

В сентябре ЕЦБ повысил ключевые ставки на 25 базовых пунктов. Это произошло в десятый раз подряд. Базовая ставка по кредитам выросла до 4,5%, ставка по депозитам — до 4%, ставка по маржинальным кредитам — до 4,75%. До этого рекордная базовая ставка ЕЦБ составляла 4,1%, установленная в июне 2008 года.