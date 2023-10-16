ЕЦБ может сохранить пиковые ставки до второй половины 2024 года

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 октября 2023, 12:43 Читати українською

ЕЦБ может сохранить пиковые ставки до второй половины 2024 года

Европейский центральный банк не будет снижать процентные ставки до сентября 2024 года, пишет Bloomberg со ссылкой на новый опрос экономистов.

Европейский центральный банк не будет снижать процентные ставки до сентября 2024 года, пишет Bloomberg со ссылкой на новый опрос экономистов.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиОжидания по инфляцииОжидается, что инфляция будет составлять в среднем 2,1% в 2025 году, что близко к целевому показателю.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ожидания по инфляции

Ожидается, что инфляция будет составлять в среднем 2,1% в 2025 году, что близко к целевому показателю.

Результаты опроса перекликаются с комментариями представителей ЕЦБ, выступавших в кулуарах ежегодного собрания Международного валютного фонда в последние дни.

Член управляющего совета Мартинш Казакс заявил, что текущие экономические прогнозы несовместимы с сокращением в первой половине 2024 года, а «во второй половине года, посмотрим».

Глава центрального банка Словении Бостьян Васле заявил, что рост доходности облигаций является признаком того, что инвесторы также признают, что потребуется «более длительный период более высоких процентных ставок», чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%.

Аналитики, участвовавшие в опросе Bloomberg по-прежнему прогнозируют замедление роста цен до 2,7% в следующем году и 2,1% в 2025 году.

Однако ожидается, что экономический рост будет ниже, чем раньше. Опрос показал, что на следующий год рост увеличится лишь до 0,7% после 0,5% в 2023 году.

Напомним

В сентябре ЕЦБ повысил ключевые ставки на 25 базовых пунктов. Это произошло в десятый раз подряд. Базовая ставка по кредитам выросла до 4,5%, ставка по депозитам — до 4%, ставка по маржинальным кредитам — до 4,75%. До этого рекордная базовая ставка ЕЦБ составляла 4,1%, установленная в июне 2008 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами