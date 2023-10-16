США ужесточают ограничения на экспорт технологий в Китай: что нужно знать утром

Фондовые индексы США завершили неделю разнонаправленно

S&P 500 прибавил 0,5%, индекс Dow Jones увеличился на 0,8%, а высокотехнологичный Nasdaq снизился на 0,2%.

На прошлой неделе Уолл-стрит сохраняла сдержанный настрой, поскольку сильным отчетам крупнейших банков США противостояли слабые данные о потребительских настроениях в стране, а также рост нефтяных цен.

Между тем в США начался сезон корпоративных отчетностей. На этой неделе о своих квартальных финансовых результатах сообщит более 50 американских компаний. Среди них: Charles Schwab, Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson и United Airlines.

Рынки Азии в основном выросли по итогам недели

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос на 1,2%, японский Nikkei прибавил 4,2%, южнокорейский Kospi подорожал примерно на 2%, сингапурский STI и гонконгский Hang Seng увеличились на 0,4% и 1,9% соответственно, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,7%.

В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в преддверии выхода ключевых экономических данных по Китаю и Японии на этой неделе.

Цены на нефть стремительно растут на фоне конфликта на Ближнем Востоке

По итогам прошлой недели фьючерсы на Brent выросли на 7,4%, до $90,89 за баррель, а контракты на WTI увеличились на 5,9%, до $87,69 за баррель.

Все из-за эскалации конфликта между Израилем и палестинской военной группировкой ХАМАС, который вызывает опасения по поводу предложения на мировом рынке нефти.

Между тем на фоне увеличения нефтяных цен по итогам прошлой недели отраслевой индекс S&P 500 Energy продемонстрировал самый большой процентный рост с июня этого года.

При этом американские нефтегазовые компании были среди лидеров роста в индексе S&P 500 по итогам недели: APA Corporation (+5,2%), Marathon Oil (+4,7%), EOG Resources (+3,8%) и Devon Energy (+3,6%).

Sony ведет переговоры о покупке индийского бизнеса Disney

По данным Bloomberg, помимо Sony, переговоры по приобретению потокового и телевизионного бизнеса Disney в Индии также ведут индийские миллиардеры Гаутам Адани и Каланити Маран и американская инвестиционная компания Blackstone.

Ранее Disney сообщала, что понесла значительные финансовые убытки от деятельности в Индии за последний год. Отчасти это связано с потерей прав на потоковую трансляцию воздушного крикета — популярного в стране вида спорта.

США ужесточат ограничения на доступ Китая к передовым технологиям

Согласно источникам Bloomberg, Вашингтон планирует ужесточить масштабные меры по ограничению доступа Пекина к оборудованию для производства микросхем, стремясь помешать стране получить передовые технологии, которые могли бы дать Китаю военное преимущество перед США.

По данным Bloomberg, новые ограничения будут официально опубликованы в начале этой недели.

В ходе сегодняшних утренних торгов на фоне появившихся новостей о возможном введении новых ограничений акции азиатских производителей чипов заметно подешевели. Так, бумаги японских компаний Tokyo Electron, Advantest и Disco упали более чем на 4%, в то время как акции южнокорейской Hana Micron подешевели более чем на 3%.