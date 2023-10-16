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16 октября 2023, 11:36 Читати українською

В Австралии регулятор оштрафовал соцсеть X Маска на $386 тысяч

Комиссия по электронной безопасности Австралии оштрафовала социальную сеть Илона Маска X на более 610 тыс. австралийских долл. ($386 тыс.) за отказ сотрудничать с расследованием практики противодействия жестокому обращению с детьми. Об этом сообщает Reuters.

Комиссия по электронной безопасности Австралии оштрафовала социальную сеть Илона Маска X на более 610 тыс.
Фото:lb.ua

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Причина штрафа

Комиссия по электронной безопасности оштрафовала X, заявив, что она не ответила на сообщения о материалах жестокого обращения с детьми на платформе и методах, которые она использовала для их обнаружения.

Несмотря на относительно небольшой размер, штраф является репутационным ударом для компании, которая наблюдала постоянное падение доходов, поскольку рекламодатели сокращали расходы на платформу, которая прекратила модерацию большинства содержимого и восстановила тысячи запрещенных учетных записей.

Кроме того, ЕС также расследует X на предмет возможного нарушения его новых технологических правил после того, как платформа была обвинена в неспособности сдержать дезинформацию о нападении ХАМАС на Израиль.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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