За год в Едином реестре должников появилось 1,2 млн новых долгов — Опендатабот

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 октября 2023, 11:17 Читати українською

За год в Едином реестре должников появилось 1,2 млн новых долгов — Опендатабот

Количество долгов в Едином реестре должников продолжает расти — за последний год их прибавилось около 1,2 млн. Об этом говорится в сообщении Опендатабот.

Количество долгов в Едином реестре должников продолжает расти — за последний год их прибавилось около 1,2 млн.
Фото:depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Где больше всего задолженностей

Наибольший прирост задолженностей был зафиксирован в категории «Взыскание судебного сбора» (68%), а наибольшую часть общего количества долгов составляет категория «Взыскание в пользу государства» — 22,3%.

За последний год, с октября 2022 по октябрь 2023, количество долгов в Едином реестре должников (ЕРБ) увеличилось почти на 1,2 млн. Практически половина новых долгов — 49% — появилась в реестре с мая по август текущего года, еще 67 тыс. долгов прибавились в течение августа-сентября. Для сравнения, за август-сентябрь 2022 количество долгов у ЕРБ наоборот уменьшилось — на 354 тыс.

Наибольший прирост в течение года наблюдался в категории «Взыскание судебного сбора» — +68%. При этом за август-сентябрь количество таких долгов увеличилось на 5,5%. Доля этих долгов в реестре составляет 4%.

Наибольшую долю от общего количества долгов по-прежнему составляют долги в категории «взыскания в пользу государства» — 22,3%. За последний год прирост в данной категории составил 19%. В свою очередь доля долгов по штрафам за нарушение ПДД составляет 19,6% от общего количества долгов, и с октября 2022-го количество таких долгов возросло на 8%.

Количество долгов по коммуналке за год увеличилось на 13% или на 73 тыс. Почти три четверти из них появились в ЕРБ за прошлый отопительный сезон — с октября 2022-го по май 2023-го. Еще 12% или 8,6 тыс. долгов прибавились в августе-сентябре 2023 года. Доля таких долгов в общем количестве составляет 7,4%.

В категории «Взыскание средств» (в частности, речь идет и о долгах по кредитам) количество долгов за год выросло незначительно — на 1,7%. В общей сложности они в ЕРБ составляют 17,9%. Также несущественно возросло количество долгов по алиментам (всего на 2%), а их доля в реестре составляет 2,3%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами