За год в Едином реестре должников появилось 1,2 млн новых долгов — Опендатабот

Количество долгов в Едином реестре должников продолжает расти — за последний год их прибавилось около 1,2 млн. Об этом говорится в сообщении Опендатабот.

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Где больше всего задолженностей

Наибольший прирост задолженностей был зафиксирован в категории «Взыскание судебного сбора» (68%), а наибольшую часть общего количества долгов составляет категория «Взыскание в пользу государства» — 22,3%.

За последний год, с октября 2022 по октябрь 2023, количество долгов в Едином реестре должников (ЕРБ) увеличилось почти на 1,2 млн. Практически половина новых долгов — 49% — появилась в реестре с мая по август текущего года, еще 67 тыс. долгов прибавились в течение августа-сентября. Для сравнения, за август-сентябрь 2022 количество долгов у ЕРБ наоборот уменьшилось — на 354 тыс.

Наибольший прирост в течение года наблюдался в категории «Взыскание судебного сбора» — +68%. При этом за август-сентябрь количество таких долгов увеличилось на 5,5%. Доля этих долгов в реестре составляет 4%.

Наибольшую долю от общего количества долгов по-прежнему составляют долги в категории «взыскания в пользу государства» — 22,3%. За последний год прирост в данной категории составил 19%. В свою очередь доля долгов по штрафам за нарушение ПДД составляет 19,6% от общего количества долгов, и с октября 2022-го количество таких долгов возросло на 8%.

Количество долгов по коммуналке за год увеличилось на 13% или на 73 тыс. Почти три четверти из них появились в ЕРБ за прошлый отопительный сезон — с октября 2022-го по май 2023-го. Еще 12% или 8,6 тыс. долгов прибавились в августе-сентябре 2023 года. Доля таких долгов в общем количестве составляет 7,4%.

В категории «Взыскание средств» (в частности, речь идет и о долгах по кредитам) количество долгов за год выросло незначительно — на 1,7%. В общей сложности они в ЕРБ составляют 17,9%. Также несущественно возросло количество долгов по алиментам (всего на 2%), а их доля в реестре составляет 2,3%.