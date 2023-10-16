За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 860 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 288630 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 15 октября: 860 российских оккупантов, 17 танков, 1 самолет и 1 вертолет
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Потери врага
- личного состава — около 288630 (+860) человек,
- танков — 4965 (+17) ед,
- боевых бронированных машин — 9385 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 6910 (+44) ед,
- РСЗО — 814 (+1) ед,
- средства ПВО — 547 (+0) ед,
- самолетов — 318 (+1) ед,
- вертолетов — 317 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5280 (+11),
- крылатые ракеты — 1531 (+0),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9271 (+22) ед,
- специальная техника — 981 (+5).
Источник: Минфин
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