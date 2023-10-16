Фонд госимущества за неделю привлек на аукционах 59 миллионов гривен

Фонд государственного имущества Украины по результатам восьми приватизационных аукционов на этой неделе привлек в бюджет 59 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ в Фейсбуке .

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«59 миллионов гривен инвестиций привлек ФГИУ на приватизационных аукционах за неделю. Наша команда провела 8 аукционов, в которых приняло участие 60 предпринимателей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем за каждый актив соревновалось 7,5 участника.

По информации ФГИУ, самой большой продажей недели стал Государственный институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности «Кривбасспроект», который по итогам торгов был продан за 54,3 млн грн.

Также сообщается, что наибольшее количество участников — 23 — боролись за запущенный комплекс недвижимости в Житомирской области. Стоимость актива выросла почти в 1 400 раз — с 1,1 тыс. грн. стартовой (балансовой) цены до 1,5 млн грн победной.