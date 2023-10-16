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16 октября 2023, 9:14 Читати українською

С начала года аграрии получили кредитов почти на 60 миллиардов

С начала года 11,5 тысячи украинских агропредприятий получили 59,3 млрд грн банковских кредитов на развитие хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия.

С начала года 11,5 тысячи украинских агропредприятий получили 59,3 млрд грн банковских кредитов на развитие хозяйств.
Фото:depositphotos

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Сколько выдано аграриям

С начала 2023 года 11,5 тыс. украинских агропредприятий получили 59,3 млрд грн банковских кредитов на развитие хозяйств, из которых по программе «Доступные кредиты 5−7−9» — 8,9 тыс. предприятий профинансировано на 34,2 млрд грн.

В министерстве отмечают, что наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии таких областей:

  • Киевская — 11,5 млрд гривен выделено для 842 предприятий;
  • Винницкая — 5,4 млрд гривен — для 1 312,
  • Днепропетровская — 5,3 млрд гривен — для 746;
  • Кировоградская — 4,5 млрд гривен — для 1 566;
  • Одесская — 4,1 млрд гривен — для 1028 предприятий.

Кроме того, по программе «Доступные кредиты 5−7−9» больше всего получили предприятия таких областей:

  • Кировоградская — 3,86 млрд гривен выделено для 1 255 хозяйств;
  • Винницкая — 3,53 млрд гривен — для 1 009 хозяйств;
  • Одесская — 3,43 млрд гривен — для 830;
  • Киевская — 3,23 млрд гривен — 683 хозяйств.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
16 октября 2023, 9:52
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По 3 тисячі на гектар… ні про що.
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