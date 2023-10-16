С начала года аграрии получили кредитов почти на 60 миллиардов

С начала года 11,5 тысячи украинских агропредприятий получили 59,3 млрд грн банковских кредитов на развитие хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия.

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Сколько выдано аграриям

С начала 2023 года 11,5 тыс. украинских агропредприятий получили 59,3 млрд грн банковских кредитов на развитие хозяйств, из которых по программе «Доступные кредиты 5−7−9» — 8,9 тыс. предприятий профинансировано на 34,2 млрд грн.

В министерстве отмечают, что наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии таких областей:

Киевская — 11,5 млрд гривен выделено для 842 предприятий;

Винницкая — 5,4 млрд гривен — для 1 312,

Днепропетровская — 5,3 млрд гривен — для 746;

Кировоградская — 4,5 млрд гривен — для 1 566;

Одесская — 4,1 млрд гривен — для 1028 предприятий.

Кроме того, по программе «Доступные кредиты 5−7−9» больше всего получили предприятия таких областей: