Национальный банк Украины установил на 16 октября 2023 официальный курс гривны на уровне 36,3688 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 2 копейки.
Курс валют НБУ: доллар подешевел на две копейки
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Валютный рынок
НБУ на 16 октября установил официальный курс евро на уровне 38,27 грн.
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Источник: Минфин
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