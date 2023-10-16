Курс валют НБУ: доллар подешевел на две копейки

Национальный банк Украины установил на 16 октября 2023 официальный курс гривны на уровне 36,3688 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 2 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 16 октября установил официальный курс евро на уровне 38,27 грн.

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