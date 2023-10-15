За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 880 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 287 770 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 14 октября: 880 российских оккупантов, 8 танков и 4 БПЛА
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- личного состава — около 287770 (+880) человек,
- танков — 4948 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 9362 (+25) ед,
- артиллерийских систем — 6866 (+33) ед,
- РСЗО — 813 (+2) ед,
- средства ПВО — 547 (+0) ед,
- самолетов — 317 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5269 (+4),
- крылатые ракеты — 1531 (+0),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9249 (+24) ед,
- специальная техника — 976 (+5).
Источник: Минфин
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