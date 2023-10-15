Кабмин планирует к 2030 году снизить разницу в зарплате мужчин и женщин с 18,6% до 13,6%

Правительство разработало и утвердило стратегию, согласно которой к 2030 году планируется сократить разрыв в оплате труда мужчин и женщин с 18,6% до 13,6%. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

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Что известно

Правительство начало реализовывать стратегию уменьшения гендерного разрыва в оплате труда. В планах правительственных чиновников к 2030 году сократить разрыв в оплате труда мужчин и женщин с 18,6% до 13,6%.

По словам Елены Зеленской, как и большинство развитых стран мира, Украина обязалась преодолеть гендерный разрыв в оплате труда за ближайшие семь лет.

Благодаря имплементации Стратегии планируется достичь трех ключевых целей: