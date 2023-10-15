Правительство разработало и утвердило стратегию, согласно которой к 2030 году планируется сократить разрыв в оплате труда мужчин и женщин с 18,6% до 13,6%. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.
Кабмин планирует к 2030 году снизить разницу в зарплате мужчин и женщин с 18,6% до 13,6%
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Что известно
Правительство начало реализовывать стратегию уменьшения гендерного разрыва в оплате труда. В планах правительственных чиновников к 2030 году сократить разрыв в оплате труда мужчин и женщин с 18,6% до 13,6%.
По словам Елены Зеленской, как и большинство развитых стран мира, Украина обязалась преодолеть гендерный разрыв в оплате труда за ближайшие семь лет.
Благодаря имплементации Стратегии планируется достичь трех ключевых целей:
- усовершенствовать законодательство о равной оплате труда;
- способствовать преодолению стереотипов и дискриминации по поводу профессий по признаку пола;
- создать благоприятные условия для удобного совмещения семейных и профессиональных обязанностей.
Источник: Минфин
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