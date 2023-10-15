Кабмин выделил 62 миллиарда на разные программы восстановления после российской агрессии — Шмигаль

Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии было выделено на различные программы восстановления 62,3 млрд грн, из которых почти 1,7 млрд предусмотрено на Сумскую область, а 673 млн — на Черниговскую. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто получит средства

«Из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии было выделено на разные программы восстановления 62,3 млрд грн. Из них почти 1,7 млрд предусмотрено на Сумскую область, 673 млн — на Черниговскую», — отметил Шмыгаль.

По словам премьера, общими приоритетами центральной власти, регионов и общин сейчас завершение подготовки к зиме, старт и успешное прохождение отопительного сезона, восстановление и обеспечение социальной составляющей.

Соответственно, ОВА отчитались о высоком уровне готовности к отопительному сезону: в Черниговской области — 99,5%, в Сумской области — 99,1%.

В то же время продолжаем расширять сеть Пунктов незламности. На территории Черниговской области их создано 330, в Сумской — 541.