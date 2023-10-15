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15 октября 2023, 12:04 Читати українською

Кабмин выделил 62 миллиарда на разные программы восстановления после российской агрессии — Шмигаль

Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии было выделено на различные программы восстановления 62,3 млрд грн, из которых почти 1,7 млрд предусмотрено на Сумскую область, а 673 млн — на Черниговскую. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии было выделено на различные программы восстановления 62,3 млрд грн, из которых почти 1,7 млрд предусмотрено на Сумскую область, а 673 млн — на Черниговскую.

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«Из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии было выделено на разные программы восстановления 62,3 млрд грн. Из них почти 1,7 млрд предусмотрено на Сумскую область, 673 млн — на Черниговскую», — отметил Шмыгаль.

По словам премьера, общими приоритетами центральной власти, регионов и общин сейчас завершение подготовки к зиме, старт и успешное прохождение отопительного сезона, восстановление и обеспечение социальной составляющей.

Соответственно, ОВА отчитались о высоком уровне готовности к отопительному сезону: в Черниговской области — 99,5%, в Сумской области — 99,1%.

В то же время продолжаем расширять сеть Пунктов незламности. На территории Черниговской области их создано 330, в Сумской — 541.

Источник: Минфин
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