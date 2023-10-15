Житель Калифорнии выиграл рекордный джекпот в лотерее Powerball — $1,76 млрд

В США житель штата Калифорния, имя которого не разглашают, выиграл рекордный джекпот в лотерее Powerball — $1,76 млрд. Билет такой лотереи стоит $2 и купить их можно на всей территории США. Об этом сообщает BBC.

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Что известно

Победитель может выбрать несколько вариантов получения выигрыша — выплату в течение 30 лет или единовременную выплату в размере $774,1 млн. Издание пишет, что шанс выиграть джекпот — 1 до 292,2 млн.

Кстати, самый большой в истории выигрыш в лотерею составил $2,04 млрд в ноябре 2022 года. Этот билет также был приобретен в Калифорнии.