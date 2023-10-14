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14 октября 2023, 15:03 Читати українською

Всемирный банк планирует новую программу кредитования более чем на $157 миллиардов

Президент Всемирного банка Аджай Банга заявил о возможности запуска амбициозной программы доступного кредитования более чем на $157 млрд, направленной на преодоление последствий изменения климата, бедности, других глобальных вызовов. Об этом он сказал во время выступления на пленарной сессии Годового собрания МВФ и Всемирного банка в Марракеше, передает Укринформ.

Президент Всемирного банка Аджай Банга заявил о возможности запуска амбициозной программы доступного кредитования более чем на $157 млрд, направленной на преодоление последствий изменения климата, бедности, других глобальных вызовов.
Фото: freepik.com

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«Новые инструменты позволяют нам брать на себя больше рисков и в дальнейшем увеличивать нашу кредитную способность, сохраняя при этом наш рейтинг AAA. Итого мы можем предоставить более $157 млрд кредитования в течение десяти лет», — подчеркнул он.

Банга подчеркнул, что в последние месяцы с этой целью уже был создан механизм портфельных гарантий и запущен инструмент гибридного капитала. По его словам, данная инициатива была поддержана с энтузиазмом со стороны отдельных развитых экономик.

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Он также отметил, что Всемирный банк изучает возможности срока погашения кредитов в течение 35−40 лет для социальной сферы и инвестиций в человеческий капитал.

Кроме того, Банга отметил, что Всемирный банк ищет возможности для того, чтобы снизить процентные ставки по кредитам для стимулирования перехода на чистые источники энергии.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Источник: Минфин
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