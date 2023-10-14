Всемирный банк планирует новую программу кредитования более чем на $157 миллиардов

Президент Всемирного банка Аджай Банга заявил о возможности запуска амбициозной программы доступного кредитования более чем на $157 млрд, направленной на преодоление последствий изменения климата, бедности, других глобальных вызовов. Об этом он сказал во время выступления на пленарной сессии Годового собрания МВФ и Всемирного банка в Марракеше, передает Укринформ.

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«Новые инструменты позволяют нам брать на себя больше рисков и в дальнейшем увеличивать нашу кредитную способность, сохраняя при этом наш рейтинг AAA. Итого мы можем предоставить более $157 млрд кредитования в течение десяти лет», — подчеркнул он.

Банга подчеркнул, что в последние месяцы с этой целью уже был создан механизм портфельных гарантий и запущен инструмент гибридного капитала. По его словам, данная инициатива была поддержана с энтузиазмом со стороны отдельных развитых экономик.

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Он также отметил, что Всемирный банк изучает возможности срока погашения кредитов в течение 35−40 лет для социальной сферы и инвестиций в человеческий капитал.

Кроме того, Банга отметил, что Всемирный банк ищет возможности для того, чтобы снизить процентные ставки по кредитам для стимулирования перехода на чистые источники энергии.

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