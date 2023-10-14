Болгария ввела налог на транзит российского газа в ЕС

Болгария ввела налог на российский природный газ, который проходит транзитом через ее территорию. Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно новому законопроекту, который был опубликован накануне и вступает в силу безотлагательно, вводится сбор в размере 20 болгарских львов ($10,76) за мегаватт-час газа российского происхождения.

Документ направлен на имплементацию санкций ЕС против россии, введенных в ответ на ее вторжение в Украину.

Его целью является «справедливое налогообложение прибыли, полученной на территории государства, и увеличение поступлений в бюджет».

Сама Болгария не импортирует газ из россии, но она является важным маршрутом для топлива в другие страны. Почти половина российского трубопроводного газа поступает в Болгарию из Турции через Турецкий поток для дальнейшей транспортировки в Венгрию, Сербию и другие части Южной Европы.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, чья страна получает значительную часть транзитного газа из россии, уже раскритиковал действия Болгарии и назвал ответные шаги «неприемлемыми».

«Для страны-члена Европейского Союза угрожать газоснабжению другого члена ЕС противоречит европейской солидарности, правилам и неприемлемо», — заявил Сийярто, находившийся с визитом в россии.

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