Власти США обеспокоены китайскими майнинговыми компаниями

Расположенные в США китайские майнинговые компании вызывают обеспокоенность в плане национальной безопасности. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей американского правительства.

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Многие из предприятий по добыче криптовалют релоцировались в Штаты после запрета этой деятельности в КНР в 2021 году. По данным издания, некоторые из них имеют связи с Коммунистической партией Китая или госпредприятиями.

Одним из объектов, вызывающих обеспокоенность, оказалось предприятие рядом с дата-центром Microsoft и недалеко от военной базы в городе Шайенн (штат Вайоминг).

В отчете Комитету по иностранным инвестициям за август 2022 года команда корпорации сообщила, что такое местоположение «могло бы позволить китайцам проводить операции по сбору разведывательной информации».

Анонимные источники в правительстве США рассказали The New York Times, что следили за объектом в Вайоминге «в течение нескольких месяцев» и «приняли меры для смягчения любой потенциальной разведывательной угрозы».

С городком связана Bit Origin — в июне 2022 года фирма объявила об инвестициях в майнинговую площадку в Шайенне. В комментарии изданию ее представители уточнили, что ответили на запросы Комитета. По словам президента майнера Ли Цзямина, место было выбрано после заключения соглашения с местным поставщиком электроэнергии, а не из-за близости к Microsoft или ракетной базе.

Однако прямой связи с китайским правительством у Bit Origin нет, в отличие от YZY Capital Holdings. По данным журналистов, фирма якобы контролируется членом Компартии и бизнесменом Юань Цянем и купила участок рядом с дата-центром Microsoft.

Издание также выявило принадлежащие или управляемые Китаем майнинговые компании как минимум в 12 штатах, включая Арканзас, Огайо, Оклахому, Теннесси и Техас.

Власти последнего, как говорится в статье, особенно доброжелательно относятся к участникам отрасли. При этом местное законодательство запрещает предприятиям, принадлежащим иностранным лицам, получать доступ к критически важной инфраструктуре. Однако, указывает СМИ, связанные с Китаем предприятия продолжают работать.

В The New York Times также добавили, что многие объекты оснащены устройствами от Bitmain. Хотя производитель не имеет прямой связи с властями КНР, часть ее экспорта в США осуществляется через «дочку» Hainan Bitmain Technologies.

По данным журналистов, ее адрес в городе Ваннинг (Хайнань) связан с Коммунистической партией Китая. Представитель компании уточнил, что это устаревшие данные.