Комитет Рады одобрил законопроект о возобновлении налоговых проверок

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике одобрил доработанную редакцию закона о возобновлении налоговых проверок. Об этом сообщает украинская редакция Forbes со ссылкой на документ.

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Доработанный проект закона предусматривает, что мораторий на определенные виды проверок будет отменен с 1 ноября.

Согласно ему, к проведению документальных плановых проверок могут быть включены плательщики, которые по итогам 2021 года отвечают одному из критериев:

уровень уплаты налога на прибыль более чем на 50% меньше, а уровень уплаты НДС более чем на 50% меньше, чем по отрасли. Этот критерий не будет распространяться на налогоплательщиков, у которых операции по экспорту составляют более 25% общих объемов поставки, а уровень уплаты налога на прибыль не ниже 50% по отрасли;

дебиторская задолженность превышает кредиторскую более чем в 2 раза;

годовой доход предпринимателя составляет более 10 млн грн, а общая сумма расходов в налоговой декларации составляет более 75% суммы годового дохода;

заработная плата на предприятии меньше, чем средняя по отрасли.

В то же время депутаты предлагают сохранить мораторий на проверки ФОП I и II группы. Также ограничения на проверки будут действовать для предприятий, чей налоговый адрес зарегистрирован на оккупированных территориях или территориях, где идут боевые действия.

Также в законе останется норма относительно обязательных проверок подакцизной продукции, гостиничного бизнеса и финансовых учреждений.

Напомним

Возобновление налоговых проверок вместе с принятием закона о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP) остается среди невыполненных обязательств Украины перед МВФ.