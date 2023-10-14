За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 970 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 286 890 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 13 октября: 970 российских оккупантов, 9 танков и 1 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 286890 (+970) человек,
- танков — 4940 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 9337 (+24) ед,
- артиллерийских систем — 6833 (+26) ед,
- РСЗО — 811 (+0) ед,
- средства ПВО — 547 (+1) ед,
- самолетов — 317 (+1) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5265 (+1),
- крылатые ракеты — 1531 (+0),
- корабли/катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9225 (+22) ед,
- специальная техника — 971 (+4).
Источник: Минфин
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