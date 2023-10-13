«Каждая гривна сейчас должна работать на Победу Украины», — совладелец сетей Eva и Varus Руслан Шостак

Выступая на Международном экономическом форуме, совладелец розничных сетей Eva и VarusРуслан Шостак сообщил, что бизнес в Украине должен принять войну, как новую реальность, и научиться в ней жить. Также, по его мнению, нужно строить экономику и не ожидать от государства больше, чем оно может дать. Однако бизнесу следует начать развиваться и инвестировать.

Бизнес должен стать опорой для государства, как это происходит с начала полномасштабной войны с РФ, а для этого компаниям важно рассчитывать на свои силы и планировать развитие. Об этом, выступая на Международном экономическом форуме, заявил бизнесмен, совладелец торговых сетей Eva и VarusРуслан Шостак.

«В каждой экономической отрасли должна появиться своя стратегия развития, чтобы ВВП 1 трлн. долларов стал не плодом фантазии финансовых экспертов, а реальностью для Украины. Надо изучить каждую отрасль, и мы найдем точки роста. Мы должны создать государственно-частный совет для того, чтобы подготовить действенные стратегии развития в каждой сфере», — считает Руслан Шостак.

По его мнению, привлечение инвестиций в экономику страны — это не просто задача, а государственная цель. «В нашей стране должны родиться масштабные проекты как для внутренних, так и внешних инвесторов. Но для этого должны быть прозрачные правила, одинаковые для всех инвесторов: гарантии прав и защиты для бизнесов, антикоррупция правовых органов, отсутствие серых схем на рынке и т. д. », — сказал эксперт.

Он также рассказал о важном инвестиционном проекте, который осуществляет его компания — речь идет о строительстве логистического хаба. Это около 1 млн квметров складских площадей в 4 областях Украины, а общий объем инвестиций составляет 1 млрд долларов. «Это инновационный проект с возобновляемыми источниками энергии, полным циклом переработки и утилизации отходов, комплексной инфраструктурой (СТО, общежития, зоны отдыха для персонала и т. п. )», — говорит Руслан Шостак.

Комментируя тему экспортного потенциала Украины, бизнесмен отметил, что государство должно поддерживать Украину в экспансии на мировые рынки, то есть должны появиться дипломатические инструменты для продвижения украинского бизнеса, как это происходит в Турции или Великобритании.

«Турция выбрала направление — текстиль. Государство приняло закон о субсидировании экспортеров, чтобы те хотели развиваться на внешних рынках. Часть расходов компенсируется государством. Национальные товары — текстиль или турецкие авто Togga продвигают первые лица государства во всем мире. В Англии работает UK Export Finance — экспортно-кредитное агентство Великобритании. Агентство дает гарантии банкам для кредитования международных покупателей, покупающих британскую продукцию, консультирующих, страхующих бизнес», — рассказал Руслан Шостак.

Он уверен: если Украина будет лоббировать собственную продукцию в других странах и заработают подобные государственные программы для украинского бизнеса, то в стране появятся бренды и продукты, которыми украинцы будут гордиться, как Америка гордится Apple, SpaceX и т. д.

Руслан Шостак убежден, что Украина должна развивать внутреннее производство, и у страны есть огромный потенциал, чтобы сократить импорт. «Понимая важность развития внутреннего производства, мы планируем создавать технопарки по производству бытовой химии, что существенно сократит импорт и даст возможность для экспорта украинской продукции. Это наша цель на ближайшие 3−5 лет», — отметил бизнесмен.

Руслан Шостак отметил, что бизнес должен стать новой религией для Украины, а экономическое развитие возможно только при условии, что бизнес для Украины станет государственной идеей и национальной стратегией.

«Важно помнить, что украинского бизнеса нет без Украины. А Украины нет без Победы. Поэтому сегодня украинец должен максимально приобщиться к помощи украинской армии. Мы построили целую систему снабжения пикапов на фронт. Это те машины, которые больше всего нужны армии. Наш Фонд помогает армии и детям-сиротам — это ответ мой и моего бизнеса на социальный запрос страны. А инвестиции, которые мы продолжаем вкладывать в Украине, — это ответ на экономический запрос страны. Где каждая гривна сегодня должна работать в Украине», — резюмировал во время выступления на форуме Руслан Шостак.