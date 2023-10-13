Курс валют на вечір 13 жовтня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 3 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро подешевел на 7 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 13 октября Закрытие 13 октября Изменения доллар 36,39/36,41 36,36/36,37 ¾ евро 38,35/38,36 38,28/38,28 7/8

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,14 грн. Евро покупают за 40,10 грн, а продают за 40,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,09−38,18, евро — 40,35−40,59 грн.

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