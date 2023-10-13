Дефицит внешней торговли товарами вырос втрое — Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-августе 2023 года выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до $16,67 млрд с $5,51 млрд. Об этом свидетельствуют данные Госстата, сообщает Бизнес Цензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с январем-августом 2022 года сократился на 15,3% - до $24,48 млрд, в то время как импорт вырос на 19,6% - до $41,14 млрд.

Госстат уточнил, что в августе 2023 года по сравнению с июлем 2023 года сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 0,3% - до $2,65 млрд, а импорта — вырос на 0,4%, до $5,2 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в августе 2023 года было отрицательным и составило $2,55 млрд. В предыдущем месяце оно также было отрицательным — $2,52 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-августе 2023 составил 0,59 (в январе-августе 2022 года — 0,84).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 226 стран мира.

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