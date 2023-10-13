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13 октября 2023, 17:15 Читати українською

Дефицит внешней торговли товарами вырос втрое — Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-августе 2023 года выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до $16,67 млрд с $5,51 млрд. Об этом свидетельствуют данные Госстата, сообщает Бизнес Цензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-августе 2023 года выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до $16,67 млрд с $5,51 млрд.
Фото: akzent.zp.ua

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Экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с январем-августом 2022 года сократился на 15,3% - до $24,48 млрд, в то время как импорт вырос на 19,6% - до $41,14 млрд.

Госстат уточнил, что в августе 2023 года по сравнению с июлем 2023 года сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 0,3% - до $2,65 млрд, а импорта — вырос на 0,4%, до $5,2 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в августе 2023 года было отрицательным и составило $2,55 млрд. В предыдущем месяце оно также было отрицательным — $2,52 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-августе 2023 составил 0,59 (в январе-августе 2022 года — 0,84).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 226 стран мира.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
13 октября 2023, 17:29
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А зачем нам торговля если нам сначала дадут в долг, а затем долг простят © одна особа
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0
BatonUA
BatonUA
13 октября 2023, 18:38
#
За борг заплатить той хто влаштував «банкет» — рашка
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0
penetrator1963
penetrator1963
13 октября 2023, 19:29
#
Рашке фиолетово на хотелки запада и Украины компенсировать ущерб от войны. вообще, я считаю, это какой-то сюр ставить условия: «мы вам отдадим ваши 280 ярдов, когда вы компенсируете триллион ущерба». это же даже школьнику понятно, что тут нет экономической целесообразности. скорее просто заморозят, как и планировали, до конца конфликта, а потом потихоньку будут возвращать в течение 5−10 лет. оглядываясь на поведение России.
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