Microsoft закрыла сделку по покупке Activision Blizzard за $68,7 миллиарда

В пятницу, 13 октября, Microsoft закрыла сделку по приобретению Activision Blizzard за $68,7 млрд. Об этом сообщил голова Xbox Фил Спенсер.

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Таким образом компания Microsoft наращивает свой вес на рынке видеоигр за счет бестселлеров, включая Call of Duty, чтобы лучше конкурировать с лидером отрасли Sony.

Недавно стороны как раз преодолели последнее препятствие на пути к соглашению в лице британского регулятора CMA, который одобрил сделку.

Теперь у Microsoft оказались все франшизы Activision Blizzard, включая такие популярные серии игр как Call of Duty, Diablo, Overwatch, Warcraft, Starcraft, Spyro, Guitar Hero, Candy Crush и другие.

С сегодняшнего дня начнется процесс по добавлению игр Activision Blizzard в подписку Game Pass и на новые платформы.

Microsoft также выпустила тематический ролик.

Напомним

Анонс о сделке состоялся еще в январе 2022 года, после чего стороны начали долгий процесс слияния, разбираясь с ограничениями регуляторов разных стран.