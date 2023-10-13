Средняя цена на автогаз превысила 26 гривен за литр

В течение недели, с 6 по 13 октября, автогаз в среднем по стране прибавил 0,23 грн/л — до 26,07 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает отраслевое издание enkorr.

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На АЗК сетей ОККО и WOG литр этого вида горючего за прошедшую неделю добавил 33 копейки — до 26,99 грн/л и 26,98 грн/л соответственно.

На станциях сетей SOCAR и Neftek автогаз подорожал за неделю на 50 коп./л — до 26,99 грн/л. На автозаправочных станциях U.GO LPG подорожал на 0,33 грн/л — до 25,86 грн/л, в сети KLO он прибавил 20 копеек на литре — до 26,49 грн/л.

Сети VST и «БРСМ-Нафта» прибавили за неделю 1,00 грн/л и 30 коп./л — до 25,90 грн/л и 25,29 грн/л соответственно.

Остальные сети подняли цены на автогаз на 0,26−0,50 грн/л. Диапазон подорожания на этой неделе составляет 0,18−1,00 грн/л и торгуется в пределах 24,00−26,99 грн/л.

Причины удорожания

Основной причиной столь активного подорожания газа трейдеры считают то, что он в октябре приходит в Украину по более высоким ценам.

«Если на прошлой неделе нам еще поступали догрузки с августа, то сейчас уже начало заходить все сентябрьское, и соответственно у нас увеличивается себестоимость продукта. И именно это — основная причина. Кроме того, цены подталкивают также и очереди на границах, то есть сейчас плохо ездят, что вагоны, что автомобили», — объяснил один из крупных игроков топливного рынка.

Еще один собеседник отметил, что дефицита ресурса на рынке пока нет, но совокупность перечисленных факторов подталкивает розничные цены на автогаз вверх.

«Если динамика роста цен на газ сохранится, то мы будем вынуждены пересмотреть стоимость газа на потолке», — отметили в одной из крупных сетей.

В другой большой сети тоже подтвердили намерения увеличить цену на газ на заправке в течение недели.

Изменение розничных цен на автогаз на АЗС с 6 по 13 октября, грн/л: