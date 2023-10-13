Рынки снижаются из-за роста инфляции в США, экспорт и импорт Китая продолжают падать: что нужно знать утром

Американские индексы снизились в четверг

S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq потеряли 0,6%, а индекс Dow Jones снизился примерно на 0,5%.

Все из-за увеличения доходности казначейских облигаций США, а также продолжающегося роста потребительской инфляции в стране.

Согласно отчету Бюро статистики труда США, индекс потребительских цен (CPI) в стране увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 3,7% в годовом выражении. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков.

Между тем, по оценкам CME FedWatch, чуть более 31% инвесторов ожидает, что Федеральная резервная система США снова повысит процентные ставки в декабре этого года.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 1,2%, японский Nikkei упал на 0,5%, южнокорейский Kospi и сингапурский STI сократились на 0,9%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng подешевели на 0,6% и 2,1% соответственно.

Продолжающийся рост инфляции в США также повлиял на настроения инвесторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, усилив ожидания относительно того, что американский регулятор сохранит ставки на высоком уровне на длительный срок.

При этом падение акций Китая было наиболее значительным, поскольку последние данные Национального бюро статистики указали на сохранение дефляционного давления на экономику страны.

Экспорт и импорт Китая в сентябре продолжили снижаться

По данным Главного таможенного управления страны, в прошлом месяце экспорт из Китая снизился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт также сократился на 6,2%.

Экспорт и импорт Китая сокращаются уже пятый месяц подряд на фоне слабого глобального спроса на китайские товары, а также снижающегося спроса внутри страны, замечают эксперты.

Между тем США являются крупнейшим торговым партнером Китая. За первые три квартала 2023 года экспорт из Китая в США упал на 16,4%, а импорт снизился на 6%.

Акции JD стремительно дешевеют

По итогам вчерашних торгов стоимость бумаг китайского гиганта электронной коммерции снизилась более чем на 8%.

Все из-за сохраняющегося пессимизма инвесторов на фоне отсутствия серьезного стимулирования китайского технологического сектора со стороны Пекина.

Кроме этого, инвестиционная фирма Jefferies недавно понизила целевую цену для ценных бумаг JD.com, которые котируются в США, с $97 до $80. Эксперты ожидают, что по итогам следующего квартала компания покажет нулевой рост доходов.