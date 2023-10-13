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13 октября 2023, 11:02 Читати українською

Украинцы уже подали более 50 тысяч заявок на помощь по программе «єВідновлення» (инфографика)

Украинцы уже подали 50 383 заявлений на компенсацию за поврежденное имущество в рамках программы «єВідновлення». Это на 19% больше месяца назад, сообщает председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Украинцы уже подали 50 383 заявлений на компенсацию за поврежденное имущество в рамках программы «єВідновлення».
Фото: t.me/dsns_telegram

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По словам Шуляка, большая часть — 26 556 заявлений, уже проработаны. Из них — 74% заявлений, согласованных на выплату на общую сумму в 1,7 млрд грн и это на 21% больше, чем две недели назад.

В целом, по состоянию на 11 октября уже выплачена компенсация за поврежденное имущество по 16 674 заявлениям на сумму в 1,4 млрд грн.

Отказано в компенсации по 13% всех поданных заявлений.

Самая большая сумма выплат

  • Наибольшая сумма выплат по поврежденному жилью в Харьковской области — 460 млн грн.
  • На втором месте Киевская — уплачено 367 млн грн.
  • На третьем — Николаевская с 68 млн грн.

Итого на эти три области приходится более половины всех выплат по Украине.

«Средний чек по поврежденному имуществу сейчас составляет 11 537 грн, при этом в начале сентября 2023 он составлял 12 000 грн, то есть видим тенденцию к уменьшению», — отметила Шуляк.

Источник: Минфин
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