Украинцы уже подали более 50 тысяч заявок на помощь по программе «єВідновлення» (инфографика)

Украинцы уже подали 50 383 заявлений на компенсацию за поврежденное имущество в рамках программы «єВідновлення». Это на 19% больше месяца назад, сообщает председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

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По словам Шуляка, большая часть — 26 556 заявлений, уже проработаны. Из них — 74% заявлений, согласованных на выплату на общую сумму в 1,7 млрд грн и это на 21% больше, чем две недели назад.

В целом, по состоянию на 11 октября уже выплачена компенсация за поврежденное имущество по 16 674 заявлениям на сумму в 1,4 млрд грн.

Отказано в компенсации по 13% всех поданных заявлений.

Самая большая сумма выплат

Наибольшая сумма выплат по поврежденному жилью в Харьковской области — 460 млн грн.

На втором месте Киевская — уплачено 367 млн грн.

На третьем — Николаевская с 68 млн грн.

Итого на эти три области приходится более половины всех выплат по Украине.

«Средний чек по поврежденному имуществу сейчас составляет 11 537 грн, при этом в начале сентября 2023 он составлял 12 000 грн, то есть видим тенденцию к уменьшению», — отметила Шуляк.