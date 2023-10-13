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13 октября 2023, 9:27 Читати українською

Связь рф с отмыванием украденных у FTX активов и новый аппаратный кошелек Trezor Safe 3: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Эксперты Elliptic обнаружили связь рф с отмыванием украденных у FTX активов

С большой вероятностью в отмывании части средств, похищенных у FTX в ноябре 2022 года, участвовал связанный с рф брокер или другой посредник. К такому выводу пришли эксперты Elliptic.

Взломщик начал несанкционированный вывод средств в день подачи биржей заявления о банкротстве. За несколько часов он изъял из кошельков платформы $477 млн в различных криптовалютах.

Из украденных активов $434 млн составили стейблкоины и другие токены, эмитенты которых могли заморозить средства по запросу. Частично так и произошло, например, с $31,5 млн в USDT.

Чтобы избежать дальнейших блокировок, хакер начал переводить криптовалюты в Ethereum. Он использовал для конвертации децентрализованные биржи, включая Uniswap и PancakeSwap, и задействовал кроссчейн-мосты Multichain и Wormhole.

Уже через три дня после взлома на Ethereum-аккаунте злоумышленника хранилось 245 000 ETH (около $306 млн). Эксперты Elliptic отметили, что его добыча к тому моменту «значительно сократилась» из-за конфискаций и затрат на срочные свопы.

20 ноября 65 000 ETH из кошелька были переведены в блокчейн биткоина через кроссчейн-протокол RenBridge, принадлежащий Alameda Research — дочерней компании FTX.

Из полученных после конвертации 4536 BTC хакер отправил 2849 BTC в сервисы микширования, преимущественно в ChipMixer. Аналитики определили, что этим путем активы примерно на $4 млн были обналичены через биржи.

Оставшиеся в кошельке злоумышленника 180 000 ETH лежали без движения следующие девять месяцев. 30 сентября 2023 года хакер возобновил операции по отмыванию средств.

Хакер вернул 90% средств, украденных при взломе Stars Arena

SocialFi-платформа Stars Arena на базе Avalanche восстановила примерно 90% активов, потерянных из-за эксплойта. Возврат средств стал результатом переговоров с хакером.

7 октября проект лишился 266 103 AVAX (около $3 млн на момент атаки) из-за «серьезной бреши в безопасности» смарт-контрактов. В результате инцидента совокупная стоимость заблокированных на Stars Arena активов упала до нуля.

По договоренности, вознаграждение за возврат средств составило 27 610 AVAX — 10% от общей суммы плюс 1000 AVAX, потерянных в кроссчейн-мосте.

Взломщик перевел платформе двумя транзакциями 239 493 AVAX.

Разработчики Stars Arena сообщили, что после инцидента написали новый смарт-контракт. Сейчас исходный код проходит аудит специалистов Paladin Blockchain Security.

Trezor представил новый аппаратный кошелек Trezor Safe 3

Производитель аппаратных кошельков Trezor представил новые гаджеты: Trezor Safe 3, одноименный девайс в ограниченной серии с фокусом только на биткоине и Trezor Keep Metal — решение для резервного копирования сид-фразы. Об этом сообщает Decrypt.

«Несмотря на избитую аксиому „не ваши ключи, не ваша криптовалюта“, только 2% из 420 млн пользователей прибегают к некастодиальному хранению… Очевидно, что необходимо обучать тому, как безопасно хранить свои цифровые активы и предлагать им удобные продукты», — завил глава Trezor Матей Жак.

Trezor Safe 3 поддерживает более 7000 криптовалют и интегрируется с приложением Trezor Suite для совершения различных операций.

В устройстве предусмотрен защищенный от несанкционированного доступа аппаратный компонент (EAL6+). Он обеспечивает дополнительную защиту от физических атак.

В случае утери или кражи Trezor Safe 3 его владельцы по-прежнему могут защитить активы с помощью надежного пароля, который хранится вне кошелька.

По словам Жака, устройство ориентировано на новых участников. Последние, по прогнозам компании, в рамках следующего бычьего рынка утроят аудиторию крипторынка.

Trezor Keep Metal предназначен для восстановления сид-фразы. В отличие от бумаги, которая может использоваться для ее записи, металл более долговечен, выдерживая пожары в домах, удары снарядов и другие варианты воздействия.

Изготовленный из нержавеющей стали аэрокосмического класса Trezor Keep Metal устойчив к коррозии и имеет водонепроницаемое уплотнение, которое обеспечивает защиту от огня, воды, кислот и ударов.

Trezor Keep Metal поддерживает стандартные резервные копии как из 12, так и из 24 слов, а также совместим с Shamir backup. Последний представляет собой стандарт безопасности, который позволяет создавать несколько уникальных составляющих для восстановления приватных ключей.

В честь своего десятилетия компания также выпустит ограниченной серией в 2013 устройств Trezor Safe 3 с поддержкой только биткоинов. Часть полученных от продажи средств пойдет на развитие Trezor Academy — образовательной инициативы с фокусом на цифровом золоте.

Uniswap запустила мобильный криптокошелек для Android

Разработчики децентрализованной биржи Uniswap представили криптокошелек под Android.

«Сперва Uniswap была запущена на iOS в апреле и менее чем за месяц вошла в топ-3 кошельков по количеству загрузок. Теперь мы предлагаем пользователям Android более простой и безопасный способ обмена», — говорится в блоге.

Среди особенностей кошелька:

  • обнаружение «топовых токенов»;
  • автоматическое переключение между основной сетью L2;
  • обмен «за доли секунды»;
  • функция swap protection для защиты от MEV.

Бета-версия приложения поддерживает Ethereum, Polygon, Optimism и Arbitrum. Разработчики пообещали в скором будущем интегрировать и другие сети.

Источник: Минфин
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