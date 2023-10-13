ЕИБ выделяет Украине 30 миллионов евро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о выделении Украине 30 млн. евро . Средства будут направлены на улучшение инфраструктуры и общественного транспорта. Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.

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Выделенное финансирование в размере 30,7 млн евро будет направлено на решение неотложных потребностей по модернизации таких украинских городов, как Киев, Одесса, Львов, Луцк и Сумы, чтобы обеспечить постоянную мобильность и удовлетворение жизненно важных инфраструктурных потребностей этих муниципалитетов.

22 млн евро было выделено на приобретение новых экологически чистых троллейбусов и трамваев для Киева, Львова и Одессы, произведенных украинскими компаниями.

Остальные 8,74 млн евро были направлены на поддержку ключевых муниципальных проектов, таких как рекультивация Грибовицкой свалки и управления твердыми бытовыми отходами во Львове, внедрение энергоэффективных мероприятий в детских садах Сум, а также улучшение систем водоснабжения и водоотведения в Луцке.

«ЕИБ непреклонно поддерживает Украину. Это новое финансирование подчеркивает наше обязательство поддержать не только в оказании немедленной помощи, но и в долгосрочном восстановлении страны.

Независимо от того, речь идет о новом трамвайном сообщении или улучшении местных услуг, все, что мы делаем, направлено на содействие экономическому восстановлению и нормализации повседневной жизни пораженного войной украинского народа", — заявил президент ЕИБ Вернер Хойер.

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