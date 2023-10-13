За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 030 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 285 920 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 12 октября: 1030 российских оккупантов, 26 танков и 17 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 285920 (+1030) человек,
- танков — 4931 (+26) ед,
- боевых бронированных машин — 9313 (+49) ед,
- артиллерийских систем — 6807 (+44) ед,
- РСЗО — 811 (+0) ед,
- средства ПВО — 546 (+1) ед,
- самолетов — 316 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5264 (+17),
- крылатые ракеты — 1531 (+0),
- корабли/катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9203 (+33) ед,
- специальная техника — 967 (+1).
Источник: Минфин
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