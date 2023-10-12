Курс валют на вечер 12 октября: Евро на межбанке резко ушел вниз

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и продаже. Евро подешевел на 36 копеек в покупке и на 35 копеек в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 12 октября Закрытие 12 октября Изменения доллар 36,43/36,45 36,39/36,41 4/4 евро 38,75/38,76 38,39/38,41 36/35

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,20 грн. Евро покупают за 40,10 грн, а продают за 40,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,06−38,20, евро — 40,50−40,63 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

Пройти опрос