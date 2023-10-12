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12 октября 2023, 18:13 Читати українською

В Украине возможны блекауты из-за обстрелов, но они не будут длительными — Минэнерго

В случае российских атак на объекты энергосистемы Украины в стране возможны отключения света. Однако отключения электроэнергии не будут продолжительными. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

В случае российских атак на объекты энергосистемы Украины в стране возможны отключения света.
Фото: pixabay.com

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Он отметил, что сейчас спрогнозировать уровень и масштаб вражеских атак, а также их влияние на энергосистему Украины достаточно сложно.

«Будем по ходу реагировать и принимать решения», — сказал глава Минэнерго.

По его словам, сейчас проводятся тренировки по подготовке «к любым решениям».

«Безусловно, если будут массированы удары, действительно нанесут существенный вред энергосистеме — возможны блекауты. Но мы готовим все для того, чтобы они имели… они и будут носить кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать», — подчеркнул он.

Напомним

Прошлой осенью и зимой российские оккупанты регулярно проводили массированные удары по Украине. Их целью, в том числе, была и энергосистема.

В результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры по всей Украине вводили графики отключений света.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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KValera
KValera
12 октября 2023, 20:01
#
«не будуть тривалими» — це який проміжок часу? 2 години? 1 доба? Тиждень?
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