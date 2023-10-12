В Украине возможны блекауты из-за обстрелов, но они не будут длительными — Минэнерго

В случае российских атак на объекты энергосистемы Украины в стране возможны отключения света. Однако отключения электроэнергии не будут продолжительными. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Он отметил, что сейчас спрогнозировать уровень и масштаб вражеских атак, а также их влияние на энергосистему Украины достаточно сложно.

«Будем по ходу реагировать и принимать решения», — сказал глава Минэнерго.

По его словам, сейчас проводятся тренировки по подготовке «к любым решениям».

«Безусловно, если будут массированы удары, действительно нанесут существенный вред энергосистеме — возможны блекауты. Но мы готовим все для того, чтобы они имели… они и будут носить кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать», — подчеркнул он.

Напомним

Прошлой осенью и зимой российские оккупанты регулярно проводили массированные удары по Украине. Их целью, в том числе, была и энергосистема.

В результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры по всей Украине вводили графики отключений света.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

Пройти опрос