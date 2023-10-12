Биржевая цена газа на площадке ICE Futures выросла более чем на 10%. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась на 10,71%, достигнув €51 за 1 МВт·ч, или $568,6 тыс. куб. м с учетом текущего курса, свидетельствуют данные биржи ICE.
Биржевые цены на газ в Европе взлетели более чем на 10%
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Как изменились цены
Цены на газ на бирже в Европе растут на фоне приближения отопительного сезона, аварии на газопроводе Balticconnector, остановки добычи на месторождении в Израиле и угрозы начала забастовок на СПГ-заводах Chevron. Спрос на газ также повысился на фоне прогнозов более холодной погоды, сообщил Reuters.
Предыстория
В понедельник, 9 октября, Израиль временно остановил добычу на ключевом газовом месторождении Тамар на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Часть газа с этого месторождения экспортируется в Египет, который поставляет СПГ в Европу. После остановки работ поставки израильского газа в Египет упали на 20% или на 18,4 млн куб. м в день.
Геополитическая напряженность в последние дни оказывала основное влияние на изменение цен на газ, рассказал аналитик шведской компании SEB Оле Хвалби. На фоне война Израиля с ХАМАС, экспорт газа в Египет сократился, что, вероятно, снизит объемы поставок египетского сжиженного природного газа, сказал он.
Кроме того, повреждение газопровода Balticconnector на этой неделе из-за возможной диверсии также ставит под сомнение безопасность ключевых энергетических инфраструктур Европы, сказал Хвалби. «Это опасение уязвимости, несомненно, способствовало недавнему росту цен на газ», — добавил он.
Повышению цен также способствовало приближение отопительного сезона. Спрос на газ для отопления в ближайшие дни вырастет, а температура снизится к началу следующей недели, рассказал аналитик LSEG Ульрих Вебер.
Кроме того, все еще существует неопределенность в отношении потенциальной забастовки на австралийских объектах СПГ Chevron, что добавляет неопределенности в отношении поставок газа зимой.
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