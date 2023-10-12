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12 октября 2023, 14:50 Читати українською

Новые процессоры Qualcomm для персональных компьютеров будут называться Snapdragon X

Компания Qualcomm рассказала о смене бренда Arm-процессоров. Отныне ее чипы, предназначенные для персональных компьютеров, получат имя Snapdragon X. В руководстве компании отметили, что с того времени, как она представила систему Snapdragon 8cx, пределы инноваций в сегменте создания потребительских и коммерческих ПК, имеющих высокую мощность, расширяются. Информацию об этом сообщают эксперты LBLV.

Qualcomm заявляет, что является пионером в сфере компьютерных разработок, так как первой на Земле представила поддерживающий 5G ПК и NPU, способный решать задачи ИИ на ноутбуке. Кроме того, эта компания остается лидером по продуктивности на ватт. Обеспечиваемый ею срок работы техники на одном заряде аккумуляторной батареи составляет несколько суток.

Еще в Qualcomm отметили, что в следующем году ожидают перелома в индустрии персональных компьютеров. В фирме рассчитывают, что новые Snapdragon X способны вывести продуктивность компьютеров на новый уровень, а также добиться развития сфер ИИ, автономной работы и связи.

В чипах Snapdragon X будут использоваться разработки Nuvia

В основе устройств компании, относящихся к новой серии, будет лежать ее многолетний опыт в области создания гетерогенных вычислительных систем, базирующихся на CPU, GPU и NPU. Фирма намерена использовать собственный инновационный чип Oryon, чтобы добиться качественного развития в сферах продуктивности и энергетической эффективности. Ее новая разработка, объединенная с NPU, позволит ускорить работу на технике для новой эпохи генеративных ИИ.

Qualcomm намерена использовать пометку X, чтобы выделять свои решения, предназначенные для персональных компьютеров, среди других групп продукции.

По мнению аналитиков LBLV, в основе новых чипов будет лежать интеллектуальная собственность Nuvia. Связанные с ней разработки отличаются более высокими уровнями продуктивности и энергетической эффективности. Эта фирма была поглощена Qualcomm в начале весны 2021-го. Стоимость ее приобретения составила $1,4 миллиарда.

Кирилл Дорофеев, финансовый аналитик LBLV.

Источник: Минфин
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