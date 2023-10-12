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12 октября 2023, 14:05 Читати українською

Goldman Sachs продал платформу GreenSky группе инвесторов

Goldman Sachs Group Inc. продает платформу потребительского кредитования GreenSky и портфель ее кредитов консорциуму институциональных инвесторов во главе с Sixth Street. Об этом сообщает пресслужба Goldman Sachs.

Goldman Sachs Group Inc.
Фото: finance.ua

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Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2024 года при соблюдении стандартных условий закрытия. При этом сумма сделки не раскрывается.

Goldman приобрел GreenSky, специализирующуюся на предоставлении кредитов на ремонт жилья, в 2022 году за $1,7 млрд. По данным The Wall Street Journal, продает он ее примерно за $500 млн.

По словам главы Goldman Sachs Дэвида Соломона, банк стремится сузить фокус потребительского бизнеса, и продажа GreenSky является одним из шагов в этом направлении.

В результате сделки Goldman зафиксирует разовые потери в размере $0,19 на акцию, что будет отражено в его отчетности за третий квартал 2023 года.

Среди других участников консорциума инвесторов — KKR, Bayview Asset Management и CardWorks. Pacific Investment Management (PIMCO) покупает существенную долю кредитного портфеля GreenSky, а CPP Investments предоставит стратегическое финансирование.

Источник: Минфин
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