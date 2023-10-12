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12 октября 2023, 12:16 Читати українською

Отмена фиксированного курса существенно не отразится на стоимости жилья на первичном рынке — эксперт

Отмена фиксированного курса валют не отразится на стоимости жилья на первичном рынке. Об этом рассказал Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development.

Отмена фиксированного курса валют не отразится на стоимости жилья на первичном рынке.
Фото: depositphotos

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Влияние курса на недвижимость

«Режим „управляемой гибкости“ сохраняет за НБУ возможность осуществления тактических мер, направленных на удовлетворение спроса на валюту. Следовательно, ожидается, что в ближайший месяц допустимый разрыв межбанковского и наличного курсов вряд ли будет больше 1%, а ожидаемый валютный „коридор“ сохранится в пределах 38−39,5 грн/$», — прогнозирует Семенцов.

Эксперт напомнил, что ценообразование на первичном рынке жилья базируется на курсе доллара США, что в контексте конъюнктуры валютного рынка не отразится на стоимости м2. А учитывая достаточно низкий уровень спроса и объективные условия войны, в течение второй половины октября и в ноябре глобальные изменения в стоимости жилья на первичном рынке маловероятны.

«Как и в течение 9 месяцев 2023 года уровень спроса составляет максимум ⅓ от довоенного уровня. А в общем соотношении с имеющимся предложением — это лишь 15−20%. И в ближайшей перспективе рост спроса маловероятен», — подчеркнул специалист.

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Однако, по его утверждению, имеющийся спрос распределен неравномерно: более 70% покупателей интересуют квартиры в уже построенных домах, или в ЖК, или отдельных очередях ЖК на завершающих стадиях строительства (с уровнем готовности от 70% и ожидаемым вводом в эксплуатацию к концу первого полугодия 2024 г.). года).

Эксперт определил еще несколько важных факторов, влияющих на уровень спроса:

  • локация с максимальной защищенностью от возможных ракетных обстрелов и «шахидных» атак (западные регионы страны, а также города с максимальной эффективностью работы ПВО);

  • качество объекта строительства (класс объекта, этажность, используемые стройматериалы, создаваемые объекты инфраструктуры, наличие рекреационного потенциала и т. п.);

  • цена и площадь квартир (наиболее востребованными являются дома площадью от 40 м² до 70 м2);

  • способы приобретения (развиты гибкие программы по рассрочке, наличие общих ипотечных программ с коммерческими банками, скидки и акционные предложения);

  • реноме девелопера: активность строительства, несмотря на сверхсложные военные условия, открытость и демократическая уступчивость перед инвесторами, вложившими средства еще до начала широкомасштабного вторжения.

«В целом развитие первичного рынка — это не заблуждение, ведь строительство новостроек продолжается. Кроме того, на рынке появляются новые качественные проекты, включая сервисные апартаменты, которые со временем могут занять нишу арендного жилья. Однако полноценное развитие рынка возможно после наступления украинской победы «От этого зависит системность восстановления Украины, приход мощных иностранных инвесторов, развитие фондов инвестирования в недвижимость (REIT-фондов)», — подытожил Семенцов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Genna Smatko
Genna Smatko
12 октября 2023, 12:56
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Пусть барыги переживают. Простому человеку своего жилища не видать.
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Abramon
Abramon
12 октября 2023, 13:00
#
«Скасування фіксованого курсу істотно не позначиться на вартості житла на первинному ринку» — звичайно ж не позначеться, такий рівень цін на квадрат котловану, що кому воно потрібно під час війни. Кому дійсно потрібно житло, купує на вторинному ринку, а «інвєстори» ще з попередніх котлованів не всі вийшли.
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