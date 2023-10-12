JPMorgan протестировал платежную блокчейн-сеть, прогноз роста Ethereum: что нового на крипторынке

JPMorgan протестировал свою платежную блокчейн-сеть при проведении сделки для BlackRock

Представители банка JPMorgan осуществили первую транзакцию по расчету залога на основе блокчейн-сетей с участием компаний BlackRock и Barclays. Об этом сообщает Bloomberg.

Блокчейн Onyx от JPMorgan на базе Ethereum и токенизированная сеть обеспечения (TCN) использовались BlackRock для токенизации акций одного из своих фондов. Затем цифровые активы были переданы на счета Barclays. Они послужили обеспечением во внебиржевой торговле деривативами.

Токенизация традиционных финансовых активов имеет большое значение для банков. В данной области JPMorgan является одним из лидеров и пионеров. Процесс был осуществлен в течение нескольких минут благодаря соединению между трансфер-агентом фонда и TCN.

Перевод между Blackrock и Barclays был почти мгновенным и стал первым случаем для BlackRock, JP Morgan и Barclays, когда акции MMF (открытые взаимные фонды, которые инвестируют в краткосрочные долговые ценные бумаги со сроком погашения менее одного года) используются в качестве залога между двусторонними аналогами деривативов.

Аналитик Standard Chartered спрогнозировал Ethereum по $8000

К концу 2026 года курс второй по капитализации криптовалюты может вырасти в пять раз — до $8000. Об этом заявил глава отдела исследований Standard Chartered Джеффри Кендрик, сообщает Reuters.

Согласно отчету, Ethereum набирает популярность благодаря повсеместному использованию в различных экосистемах, смарт-контрактах, играх и токенизации традиционных активов.

«Мы рассматриваем уровень в $8000 как ступеньку к нашей долгосрочной „структурной“ оценке стоимости в $26 000−35 000», — отметил аналитик.

Последний прогноз рассчитан до 2040 года и предполагает дальнейшее развитие Ethereum, а также появление новых способов использования блокчейна, считает Кендрик.

Палестинские боевики получили как минимум $134 миллиона в криптовалютах — WSJ

С августа 2021 года по июнь текущего группировки Палестинский исламский джихад (PSJ), ХАМАС и «Хезболла» получили огромные суммы в цифровых активах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным аналитиков Elliptic, PSJ удерживает более $93 млн в криптовалюте. Согласно исследованию израильской фирмы BitOK, связанные с ХАМАС кошельки насчитывают около $41 млн.

Цифровые активы также использовались ливанской группировкой «Хезболла», которая получила примерно $12 млн от PSJ.

Экспертам не удалось определить, использовалась ли полученная террористами криптовалюта непосредственно для финансирования недавнего нападения на Израиль.

Не установлено и точное количество конфискованных активов. Однако исследователи считают, что изъятые средства составляют крайне низкий процент от общего объема.

По словам аналитиков, огромные суммы в криптовалюте говорят об успешных усилиях властей Израиля и США по борьбе с финансированием терроризма.

Почти все пути получения традиционных денег для запрещенных группировок либо перекрыты, либо тщательно отслеживаются.

Тем не менее цифровые активы стали одним из основных инструментов для ХАМАС, наряду с доставкой наличных в Газу из Египта.

Эксперты также отмечают, что ХАМАС прекратил публиковать адреса в открытую, чтобы сохранить анонимность «доноров».

Стейблкоин Real USD обрушился на 50%

Обеспеченный токенизированной недвижимостью стейблкоин Real USD (USDR) утратил привязку. Цена актива упала на 50%.

Капитализация выпущенной TangibleDAO монеты до произошедшего составляла около $45 млн, а курс удерживался на целевой отметке. Однако в среду, 11 октября, USDR внезапно подешевел примерно вдвое.

Согласно информации на сайте проекта, Real USD позиционируется как «новая форма денег, обеспеченных недвижимостью», способная приносить 8−15% годовых.

Данные аналитического дашборда на Dune дают основания предположить, что USDR резко утратил привязку из-за волны погашений актива.

Обеспечением стейблкоину служили в основном неликвидные активы вроде недвижимости и, в несколько меньшей мере, «стабильная монета» DAI.